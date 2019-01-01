Главу «Рустави 2» и журналиста Габунию обвинили в гомосексуальной связи
Журналист и политолог Игорь Гвритишвили в эфире НСН рассказал, почему гендиректор телеканала «Рустави 2» пообещал помочиться на «Боржоми» и вино для россиян.
Генеральный директор телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия прокомментировал слова Владимира Путина, который не поддержал инициативу введения санкций против Тбилиси. «Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того, чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне. Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?» — цитирует слова Гварамии РИА Новости.
Кроме того, директор телеканала призвал грузинских производителей прекратить экспортировать товары в Россию и переключиться на Украину.
Журналист и политолог, член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили в эфире НСН заявил, что ничего удивительного в высказываниях гендиректора «Рустави 2» нет, так как Гварамия не скрывает своих радикальных взглядов. Он также намекнул, что глава телеканала заступается за журналиста Георгия Габунию, который оскорбил Путина, не только как за своего подчиненного.
«Путин оказался прав, когда предложил не обращать внимания выходки отдельных людей. Но выступление этого генерального директора и такое заявление следовало ожидать. И я на предыдущих своих интервью и выступлениях я говорил о том, что собой представляет этот канал. Это рупор радикальной оппозиции, рупор Саакашвили. Генеральный директор не скрывает, что он близкий друг Саакашвили. А здесь его [Гварамию] понесло уже окончательно, также, как и его близкого друга и, как говорят злые языки, гей-партнера. Во всяком случае, один из руководителей информационного агентства Грузии сказал, что они гей-партнеры: Гварамия и вот журналист, который допустил подобное высказывание в отношении президента», - заявил он.
Накануне главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили заявил, что грузинский журналист Георгий Габуния состоит в однополых отношениях с гендиректором канала Николозом Гварамия. По его словам, об отношениях коллег «знают все жители Грузии». Кроме того, редактор отметил, что Саакашвили полностью контролирует деятельность «Рустави 2».
Об этом заявил и Гвритишвили. Он отметил, что телеканал имеет прямое отношение к избранию Саакашвили президентом Грузии в 2004 году.
«Это частный канал, который даже непонятно, кем финансируется. Директор этого частного канала, который стоит в жесткой оппозиции к нынешнему руководству Грузии, делает все, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией. Этот канал как раз один из главных подстрекателей этих выступлений был, когда в парламент хотели ворваться сторонники оппозиции. Этот канал и привел к власти, по большому счету Саакашвили в 2004 году», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, президент России Владимир Путин избрал единственно верную тактику в сложившейся ситуации. Он отметил, что наказывать за хамство отдельно взятого гражданина Грузии всю страну не стоит.
«Президент России четко разделил выступление отдельных людей, таких каналов и Грузию. Грузинское руководство уже вчера, позавчера выступило с осуждением всех этих выступлений. Так что тут я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы отношения были разорваны. Вы понимаете, в чем дело… Если в какой-то другой стране какая-то радикальная оппозиция, которая имеет представительство в парламенте, но далеко не большинство, и выступает с заявлением в отношении другой страны, это не значит, что надо наказывать всю страну и руководство, которое тоже против этой оппозиции и таких выступлений. В России тоже логичные люди и трезво оценивают, зачем это нужно оппозиции и зачем нужны такие выступления», - рассказал он.
Ранее ситуацию с телеканалом «Рустави 2» прокомментировал глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло. В беседе с НСН он заявил, что завести уголовное дело на грузинского журналиста не лучшее решение в сложившейся ситуации. Он отметил, что ведущий Габуния лишь отрабатывал деньги, которые получил от заказчиков. Экс-сенатор также отметил, что отвечать на выходку грузинского журналиста должен не президент. По его словам, в первую очередь, отреагировать должны правоохранительные органы Грузии и сограждане Габунии.
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