Главу «Рустави 2» и журналиста Габунию обвинили в гомосексуальной связи

Журналист и политолог, член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили в эфире НСН заявил, что ничего удивительного в высказываниях гендиректора «Рустави 2» нет, так как Гварамия не скрывает своих радикальных взглядов. Он также намекнул, что глава телеканала заступается за журналиста Георгия Габунию, который оскорбил Путина, не только как за своего подчиненного.

«Путин оказался прав, когда предложил не обращать внимания выходки отдельных людей. Но выступление этого генерального директора и такое заявление следовало ожидать. И я на предыдущих своих интервью и выступлениях я говорил о том, что собой представляет этот канал. Это рупор радикальной оппозиции, рупор Саакашвили. Генеральный директор не скрывает, что он близкий друг Саакашвили. А здесь его [Гварамию] понесло уже окончательно, также, как и его близкого друга и, как говорят злые языки, гей-партнера. Во всяком случае, один из руководителей информационного агентства Грузии сказал, что они гей-партнеры: Гварамия и вот журналист, который допустил подобное высказывание в отношении президента», - заявил он.

Накануне главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили заявил, что грузинский журналист Георгий Габуния состоит в однополых отношениях с гендиректором канала Николозом Гварамия. По его словам, об отношениях коллег «знают все жители Грузии». Кроме того, редактор отметил, что Саакашвили полностью контролирует деятельность «Рустави 2».

Об этом заявил и Гвритишвили. Он отметил, что телеканал имеет прямое отношение к избранию Саакашвили президентом Грузии в 2004 году.

«Это частный канал, который даже непонятно, кем финансируется. Директор этого частного канала, который стоит в жесткой оппозиции к нынешнему руководству Грузии, делает все, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией. Этот канал как раз один из главных подстрекателей этих выступлений был, когда в парламент хотели ворваться сторонники оппозиции. Этот канал и привел к власти, по большому счету Саакашвили в 2004 году», ­- объяснил он.