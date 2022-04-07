Зампостпреда РФ: Отстранение России от СПЧ может стать разрушительным для ООН
Отстранение России от участия в Совете по правам человека (СПЧ) могло бы повлечь разрушительные последствия для ООН в целом. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Генеральная Ассамблея ООН в четверг проведет спецсессию по Украине, в ходе которой проголосует по проекту резолюции о приостановке участия России в Совете по правам человека.
Полянский назвал резолюцию «знаковым шагом США и их союзников, который рискует иметь разрушительные последствия для системы ООН», пишет РИА ФАН.
«Эта ситуация раскрывает более общую картину: западные страны хотят подорвать институты ООН под ширмой наказания России», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Полянский напомнил, что несколько лет назад (в 2018 году. - НСН) США «пренебрегли СПЧ» и вышли из его, вернувшись три года спустя. По словам дипломата, Вашингтон «последовательно принижал роль» СПЧ, отмечает РЕН ТВ.
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