Зампостпреда РФ: Отстранение России от СПЧ может стать разрушительным для ООН

Генеральная Ассамблея ООН в четверг проведет спецсессию по Украине, в ходе которой проголосует по проекту резолюции о приостановке участия России в Совете по правам человека.

Полянский назвал резолюцию «знаковым шагом США и их союзников, который рискует иметь разрушительные последствия для системы ООН», пишет РИА ФАН.

«Эта ситуация раскрывает более общую картину: западные страны хотят подорвать институты ООН под ширмой наказания России», — написал дипломат в своем Telegram-канале.

Полянский напомнил, что несколько лет назад (в 2018 году. - НСН) США «пренебрегли СПЧ» и вышли из его, вернувшись три года спустя. По словам дипломата, Вашингтон «последовательно принижал роль» СПЧ, отмечает РЕН ТВ.

