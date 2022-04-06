Постпред США: исключить Россию из состава СБ ООН не получится

Исключить Россию из Совета безопасности ООН не получится, заявила MSNBC постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

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«Они [Россия] являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», — сказала дипломат.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала маргинальной идею о лишении РФ членства в ООН. Дипломат подчеркнула, что такой сценарий заведомо неосуществим.

Как заявил постпред РФ при объединении Василий Небензя, Россию невозможно лишить членства в Совете безопасности ООН в соответствии с положениями Устава организации.

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