Постпред США: исключить Россию из состава СБ ООН не получится
Исключить Россию из Совета безопасности ООН не получится, заявила MSNBC постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.
«Они [Россия] являются членами Совета безопасности. Это факт. Мы не можем изменить этот факт», — сказала дипломат.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала маргинальной идею о лишении РФ членства в ООН. Дипломат подчеркнула, что такой сценарий заведомо неосуществим.
Как заявил постпред РФ при объединении Василий Небензя, Россию невозможно лишить членства в Совете безопасности ООН в соответствии с положениями Устава организации.
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