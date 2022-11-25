Газовый картель: ЕС может привлечь посредников для общих закупок топлива из РФ

«У нас есть процесс, который позволит нам объединить наши потребности через Энергетическую платформу ЕС и совместно закупить 13,5 млрд кубометров газа в следующем году, чтобы вовремя пополнить наши хранилища», - заявила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон.

Еврокомиссия, как сообщает ТАСС, наймет посредника, который просчитает общие запросы и займется поиском предложений на мировом рынке газа, чтобы удовлетворить этот спрос. Страны-члены обяжут компании использовать услуги данного посредника. И здесь возникает вопрос: будет ли считаться российским газ, купленный посредником у «Газпрома»?

Сразу вспоминается схема продажи газа за рубли. К примеру, весной 2022 года Латвия согласилась на условия Москвы, но уже в июле нашла посредника и стала закупать российский газ в евро.

«Подавляющее большинство оплачивает про предложенной схеме — в рублях. Крайне ограниченное количество компаний отказалось от этой схемы, надеясь покупать газ у посредников», - отмечал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью 360tv.ru.