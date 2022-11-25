Газовый картель: ЕС может привлечь посредников для общих закупок топлива из РФ
Страны Евросоюза договорились исключить российский газ из совместных закупок, правда, в устной форме. Есть версия, что топливо из РФ европейцы собираются закупать через третьих лиц.
24 ноября министры энергетики стран Евросоюза в очередной раз искали варианты отказа от российского газа. Доля топлива в общих закупках европейцев на следующий год должна составить 15 процентов, или 13,5 миллиардов кубометров. Во время обсуждения стороны договорились исключить российский газ из общих закупок, но в документе такая формулировка не нашла отражение.
«У нас есть процесс, который позволит нам объединить наши потребности через Энергетическую платформу ЕС и совместно закупить 13,5 млрд кубометров газа в следующем году, чтобы вовремя пополнить наши хранилища», - заявила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон.
Еврокомиссия, как сообщает ТАСС, наймет посредника, который просчитает общие запросы и займется поиском предложений на мировом рынке газа, чтобы удовлетворить этот спрос. Страны-члены обяжут компании использовать услуги данного посредника. И здесь возникает вопрос: будет ли считаться российским газ, купленный посредником у «Газпрома»?
Сразу вспоминается схема продажи газа за рубли. К примеру, весной 2022 года Латвия согласилась на условия Москвы, но уже в июле нашла посредника и стала закупать российский газ в евро.
«Подавляющее большинство оплачивает про предложенной схеме — в рублях. Крайне ограниченное количество компаний отказалось от этой схемы, надеясь покупать газ у посредников», - отмечал замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью 360tv.ru.
Впервые об общих закупках газа в Европе заговорили прошлой осенью, когда цены на топливо пробили уровень в тысячу долларов за тысячу кубометров. Рост цен тогда спровоцировал низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. В марте 2022 года Еврокомиссию уполномочили заняться общими закупками, как было с вакцинами от коронавируса.
«Что мы впервые решили, так это то, что Европейская комиссия будет иметь мандат на проведение совместных закупок, и это именно то, что мы решили, помните, для вакцин во время кризиса c коронавирусом», - говорил президент Франции Эммануэль Макрон.
В сентябре газета Politico сообщала со ссылкой на неназванный источник в Минэкономики Германии, что ЕС планирует снизить цены за счет совместных закупок газа, вместо того, чтобы их поставщики вели индивидуальные торги и вступали в конкуренцию друг с другом.
«Первое, чего мы должны добиться, чтобы мы платили по ценам мирового рынка, и чтобы нам не приходилось платить более по более высоким ценам, по которым мы платим в настоящее время», - объяснял канцлер Германии Олаф Шольц.
Широко еврочиновники обсуждают и потолок цен на российский газ. Ранее газета Financial Times сообщала, что предложенный Еврокомиссией уровень цен на газ на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров вряд ли будет принят, им недовольны в ряде стран ЕС, поддерживающих ограничение стоимости топлива.
«Потолок цен призван ограничивать их, чтобы они не уходили за 4, 5 тысяч долларов, но с другой стороны был бы достаточно высоким, чтобы газ не уходил на азиатские рынки. На азиатском рынке газ сейчас стоит 1200-1500 долларов, зимой, может, повыше будет, если бы европейцы установили цену потолка ниже этого порога, то все танкеры бы отправились в Азию и возник бы дефицит. В Европе прикинули, что в Азии стоимость газа не будет 3 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в Европе может быть, потому рынок останется привлекательным для поставщиков. Если так случится, что в Азии газ станет дороже установленного в Европе потолка, то цены снова будут повышены», - говорил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
Что касается реакции России на потолок цен, то, по словам Юшкова, Газпром будет следовать формуле цены и если европейцы не согласятся с условиями, то поставки газа будут ограничены.
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