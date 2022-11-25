Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок

В соответствии с новыми правилами страны ЕС и энергетические компании Европы смогут покупать газ совместно на глобальных рынках, отмечает телеканал «360».

Через механизм совместных закупок европейские государства обязаны будут приобретать 15% всего топлива, необходимого для заполнения газохранилищ в следующем году.

Ранее стало известно, что в ЕС предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа, членам сообщества предстоит утвердить механизм и согласовать ограничения по ценам на топливо, пишет Газета.ру.

