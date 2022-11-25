Страны ЕС договорились исключить российский газ из совместных закупок
Министры энергетики стран Евросоюза договорились исключить российский газ из контрактов на совместные закупки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии по итогам неформальной встречи в Брюсселе.
В соответствии с новыми правилами страны ЕС и энергетические компании Европы смогут покупать газ совместно на глобальных рынках, отмечает телеканал «360».
Через механизм совместных закупок европейские государства обязаны будут приобретать 15% всего топлива, необходимого для заполнения газохранилищ в следующем году.
Ранее стало известно, что в ЕС предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа, членам сообщества предстоит утвердить механизм и согласовать ограничения по ценам на топливо, пишет Газета.ру.
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