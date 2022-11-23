«Ненадежное решение»: Молдавия может не получить газ, который хранит на Украине
Молдавских запасов газа хватит на месяц зимы, но при условии, что Кишинев сможет его получать из украинских ПХГ, сказал НСН аналитик Алексей Гривач.
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с НСН заявил, что ситуация с оседанием на Украине газа, предназначенного для Молдавии, может оставить Кишинев без топлива.
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что осевший на Украине газ является резервами республики и будет оплачен. Газпром объяснения не принял и в связи с этим с 28 ноября может ограничить поставки топлива. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост и стали выше 1280 долларов. Гривач отмечает, что Молдавия нарушила условия договора с российским газовым монополистом.
«В Молдавии нет хранилищ газа, они его хранят в Румынии и Украине, но делать это надо юридически чисто и корректно. Транзакции, которые сделали молдавские власти, привели к ситуации с формальным оседанием газа на Украине в обход договора с Газпромом. Во-первых, они не полностью оплатили его. Во-вторых, «операция реверс» может проходить только с согласия Газпрома, а сейчас это было сделано за спиной. Дело в том, что Молдавия должна была купить газ у России, получить его на молдавско-украинской границе и только после получения делать с ним все что угодно. Но они решили это дело оптимизировать, что привело к репрессивным действиям», - сказал Гривач.
Собеседник НСН отметил, что у Газпрома в данном случае два пути разрешения ситуация, но только один действенный.
«Первый – попытаться переговорами и судебными разбирательствами решить вопрос, но это долго и непродуктивно, особенно в нынешних условиях, когда по ту сторону находятся не совсем, мягко говоря, конструктивно товарищи. Второй – угроза сокращения поставок, к которым Газпром и прибег», - пояснил Гривач.
Аналитик не считает, что Молдавия таким образом хочет помочь Украине с топливом и будет в будущем перепродавать российский газ Киеву.
«Скорее они для себя создают подушку безопасности и рассчитывают получить из украинских ПХГ зимой объемы газа для прохождения отопительного сезона. Это не выглядит надежным решением. Если ситуация и дальше будет деградировать с энергетической безопасностью в регионе, то получить что-то от Украины вряд ли удастся. Только если украинцам не прикажут вышестоящие патроны. Но когда дело дойдет до физического замерзания, а это, к сожалению, возможно, то там будет принцип «своя рубаха ближе к телу», - отметил Гривач.
Спыну уточнил, что Молдавия накопила в Румынии и Украине 200 миллионов кубометров газа. Этого объема, по словам Гривача, им хватит на месяц.
«Этого объема зимой им хватит на месяц, при условии, что топливо удастся получать регулярно», - резюмировал аналитик.
Ранее аналитик нефтегазовой отрасли Александр Фролов говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Турция не готова к созданию газового хаба. В частности, его создание предполагает строительство инфраструктуры на дне Черного моря, но главный вопрос – будет ли спрос на топливо.
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