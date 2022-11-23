«Ненадежное решение»: Молдавия может не получить газ, который хранит на Украине

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что осевший на Украине газ является резервами республики и будет оплачен. Газпром объяснения не принял и в связи с этим с 28 ноября может ограничить поставки топлива. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост и стали выше 1280 долларов. Гривач отмечает, что Молдавия нарушила условия договора с российским газовым монополистом.

«В Молдавии нет хранилищ газа, они его хранят в Румынии и Украине, но делать это надо юридически чисто и корректно. Транзакции, которые сделали молдавские власти, привели к ситуации с формальным оседанием газа на Украине в обход договора с Газпромом. Во-первых, они не полностью оплатили его. Во-вторых, «операция реверс» может проходить только с согласия Газпрома, а сейчас это было сделано за спиной. Дело в том, что Молдавия должна была купить газ у России, получить его на молдавско-украинской границе и только после получения делать с ним все что угодно. Но они решили это дело оптимизировать, что привело к репрессивным действиям», - сказал Гривач.

Собеседник НСН отметил, что у Газпрома в данном случае два пути разрешения ситуация, но только один действенный.

«Первый – попытаться переговорами и судебными разбирательствами решить вопрос, но это долго и непродуктивно, особенно в нынешних условиях, когда по ту сторону находятся не совсем, мягко говоря, конструктивно товарищи. Второй – угроза сокращения поставок, к которым Газпром и прибег», - пояснил Гривач.