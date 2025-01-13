«Войска к границам»: Затулин назвал способ преодолеть энергокризис в Приднестровье
Ситуация с энергокризисом в Приднестровье требует от России сделать все возможное и невозможное для поддержки этой республики, включая продвижение войск к границам, заявил НСН Константин Затулин.
Ситуация с отказом Молдавии платить за российский газ и, как следствие, газовый кризис в Приднестровье (ПМР) – совместная с Украиной схема, целью которой является желание заставить Приднестровье «капитулировать». Об этом в беседе с НСН рассказал первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
С 1 января «Газпром» ограничил поставки газа в Молдавию и ПМР из-за долга «Молдовагаза» и закрытия транзита газа в Европу через Украину. В результате Молдавская ГРЭС перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. РИА Новости со ссылкой на эксперта компании «Уралэнерготел» Наталью Высоковских сообщают, что угольного топлива не хватит для выхода из энергокризиса в Приднестровье. По оценкам различных экспертов, запасов угля хватит примерно на месяц. Затулин отметил, что действия Молдавии и Украины по отношению к «Газпрому» - совместная схема.
«Это тема, которая меня очень сильно беспокоит. То, что Молдавия сделала, отказавшись оплачивать газ, и то, что, очевидно, по сговору с ними предпринимает Украина для того, чтобы пресечь транзит российского газа через свою территорию, укладывается в общую схему. Цель этой схемы - желание сделать это поводом, во-первых, для переформатирования энергетических связей, а во-вторых, для того, чтобы таким образом принудить Приднестровье к капитуляции. У меня нет сомнений в том, что этот план попробуют осуществить во всей полноте. Он, конечно, требует от России неординарных действий на всех возможных площадках. Я уже говорил, что самым эффективным во всей этой истории было бы продвижение наших войск к границам Приднестровья. Но мы на сегодняшний день, реалистично оценивая ситуацию в зоне СВО, не можем на все 100% быть уверенными, что в течение ближайшего месяца это осуществимо», - пояснил он.
По его словам, проблема с остановкой Украиной транзита российского газа уже поднимается некоторыми странами ЕС на международных площадках.
«Вопрос о действиях Украины, связанных с пресечением транзита газа из РФ, ставят перед ЕС такие страны, как Венгрия и Словакия. В очень сильной степени на это повлияет и то, как именно поведет себя новая американская администрация. Последний пакет санкций, направленных против энергетического сектора России, затронул в этот раз и сербскую кампанию. Это говорит о том, что они на этом фронте пытаются осуществить наступление для нанесения России и ее союзникам наибольшего ущерба. Ситуация не тупиковая, но в самой Молдавии далеко не однозначная. Выборы Майи Санду внушают очень серьезные сомнения. Она рискует своим курсом подорвать стабильность в самой Молдавии. Для меня ясно, что мы должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы поддержать Приднестровье», - подытожил он
Ранее директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин заявил НСН, что энергетический кризис в Приднестровье затронул множество людей, однако вопрос может быть решен в кратчайшие сроки.
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