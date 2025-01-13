«Войска к границам»: Затулин назвал способ преодолеть энергокризис в Приднестровье

«Это тема, которая меня очень сильно беспокоит. То, что Молдавия сделала, отказавшись оплачивать газ, и то, что, очевидно, по сговору с ними предпринимает Украина для того, чтобы пресечь транзит российского газа через свою территорию, укладывается в общую схему. Цель этой схемы - желание сделать это поводом, во-первых, для переформатирования энергетических связей, а во-вторых, для того, чтобы таким образом принудить Приднестровье к капитуляции. У меня нет сомнений в том, что этот план попробуют осуществить во всей полноте. Он, конечно, требует от России неординарных действий на всех возможных площадках. Я уже говорил, что самым эффективным во всей этой истории было бы продвижение наших войск к границам Приднестровья. Но мы на сегодняшний день, реалистично оценивая ситуацию в зоне СВО, не можем на все 100% быть уверенными, что в течение ближайшего месяца это осуществимо», - пояснил он.

По его словам, проблема с остановкой Украиной транзита российского газа уже поднимается некоторыми странами ЕС на международных площадках.