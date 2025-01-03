В Молдавии почти в два раза подорожало электричество

Молдавское Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) утвердило новые тарифы на электроэнергию и тепло. Согласно решению, принятому на заседании 3 января, они выросли почти в два раза.

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В частности, для жителей центральных и южных регионов тариф составит 4,10 лея за кВт/ч (24,75 рубля). Для северных районов — 4,68 лея за кВт/ч (28,25 рубля).

До повышения тариф составлял 2,34 лея и 2,84 лея, соответственно.

Что касается цен на тепло, то в Кишиневе стоимость гигокалории увеличилась до 2 510 леев (15 151,91 рубля), на севере до 2 126 леев (12 833,85 рубля), а на юге — до 3 222 леев (19 449,98 рубля).

Ранее в компании «Тирастеплоэнерго» заявили, что в связи с отсутствием поставок газа из России в непризнанной Приднестровской Молдавской республике отключили централизованное отопление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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