В Молдавии почти в два раза подорожало электричество

В частности, для жителей центральных и южных регионов тариф составит 4,10 лея за кВт/ч (24,75 рубля). Для северных районов — 4,68 лея за кВт/ч (28,25 рубля).

До повышения тариф составлял 2,34 лея и 2,84 лея, соответственно.

Что касается цен на тепло, то в Кишиневе стоимость гигокалории увеличилась до 2 510 леев (15 151,91 рубля), на севере до 2 126 леев (12 833,85 рубля), а на юге — до 3 222 леев (19 449,98 рубля).

Ранее в компании «Тирастеплоэнерго» заявили, что в связи с отсутствием поставок газа из России в непризнанной Приднестровской Молдавской республике отключили централизованное отопление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

