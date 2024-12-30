Молдавия планирует национализировать принадлежащую «Газпрому» компанию

«Молдовагаз» транспортирует российский газ в Приднестровье, где он используется для выработки дешевой электроэнергии, которая продается в контролируемые правительством районы Молдавии.



«Газпром» с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию. Компания «Молдавгаз», поясняли в концерне, постоянно не выполняет свои платежные обязательства по контракту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

