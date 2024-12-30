Молдавия планирует национализировать принадлежащую «Газпрому» компанию
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан в понедельник, 30 декабря, поручил своему правительству начать подготовку к возможной национализации газовой компании «Молдовагаз», 50% акций которой принадлежат российскому «Газпрому». Об этом сообщил Reuters.
Политик поручил подготовить законодательные изменения, позволяющие провести национализацию, министру юстиции. Речан заявил, что «Молдавгаз» был «когда-то у нас отобран». Теперь, добавил премьер, «мы должны вернуть их в государственную собственность».
«Молдовагаз» транспортирует российский газ в Приднестровье, где он используется для выработки дешевой электроэнергии, которая продается в контролируемые правительством районы Молдавии.
«Газпром» с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдавию. Компания «Молдавгаз», поясняли в концерне, постоянно не выполняет свои платежные обязательства по контракту, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru