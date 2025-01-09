«Вдруг найдут деньги»: Похолодание ускорит разрешение энергокризиса в Приднестровье

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за того, что компания «Молдовагаз» регулярно не исполняла свои платежные обязательства. Как сообщил глава МИД республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24», жители Приднестровья стали топить печи и оставлять их на ночь, что привело к увеличению случаев отравления угарным газом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал ситуацию с энергообеспечением в Приднестровье кризисной. Пикин заявил, что Молдавия в этом случае может официально обратиться за помощью.

«Проблема существенная. Споры хозяйствующих субъектов – одно дело. Другое дело, когда огромное количество народу будут на уровне выживания. Возможно, придется как-то по-другому договариваться. На прямой линии с президентом бывает, что кто-то задаст вопрос, и в течение получаса решаются вопросы, которые не решались годами. В этом случае все тоже может случиться неожиданно. Спусковым крючком могут послужить разные события. Вдруг Молдавия найдет деньги, или будет какая-то очень весомая политическая просьба начать поставки. Либо мы как-то пересмотрим свои взгляды на этот вопрос», - сказал он.