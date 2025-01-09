«Вдруг найдут деньги»: Похолодание ускорит разрешение энергокризиса в Приднестровье
«Газпром» может пересмотреть решение по вопросу поставок газа в Молдавию, либо представители страны сами выступят с официальным заявлением на фоне кризиса, заявил НСН Сергей Пикин.
Энергетический кризис в Приднестровье затронул множество людей, однако вопрос может быть решен в кратчайшие сроки, сообщил в беседе с НСН директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.
С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за того, что компания «Молдовагаз» регулярно не исполняла свои платежные обязательства. Как сообщил глава МИД республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24», жители Приднестровья стали топить печи и оставлять их на ночь, что привело к увеличению случаев отравления угарным газом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал ситуацию с энергообеспечением в Приднестровье кризисной. Пикин заявил, что Молдавия в этом случае может официально обратиться за помощью.
«Проблема существенная. Споры хозяйствующих субъектов – одно дело. Другое дело, когда огромное количество народу будут на уровне выживания. Возможно, придется как-то по-другому договариваться. На прямой линии с президентом бывает, что кто-то задаст вопрос, и в течение получаса решаются вопросы, которые не решались годами. В этом случае все тоже может случиться неожиданно. Спусковым крючком могут послужить разные события. Вдруг Молдавия найдет деньги, или будет какая-то очень весомая политическая просьба начать поставки. Либо мы как-то пересмотрим свои взгляды на этот вопрос», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, вопрос может решиться уже в ближайшее время.
«У нас есть возможность поставки через Турцию. Сейчас в Европе нет лишнего газа, который можно было бы легко взять и перенаправить в сторону Молдавии. При этом Молдавия не готова платить по европейским ценам в полном объеме. Возможно, решение этого вопроса уже близко, к примеру, неожиданно деньги найдутся. Как правило, с понижением температуры у сторон возникает большая близость позиций», - заключил он.
Ранее сообщалось, что в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта. В этой связи местные школы не откроются после зимних каникул, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Артемий Лебедев назвал «Три мушкетера» самым отвратительным советским фильмом
- При пожаре на птицефабрике в Курской области пострадал один человек
- Мораторий на банкротство оператора «Северного потока – 2» продлили до 9 мая
- Дегтярев: Россия отправила WADA взнос в размере более 1,1 млн долларов
- СМИ: В Грузии арестовали обвиняемых в убийстве туриста из России
- Мазут обнаружили на пляжах Евпатории
- СМИ: В Калифорнии сгорел дом сына Байдена стоимостью 4 млн долларов
- Два человека погибли, шесть пострадали при обстрелах ВСУ Херсонской области
- СМИ: Экс-министру финансов Германии бросили в лицо фальшивый торт
- В Госдуме оценили возможное присоединение Гренландии к США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru