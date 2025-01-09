«Вдруг найдут деньги»: Похолодание ускорит разрешение энергокризиса в Приднестровье

«Газпром» может пересмотреть решение по вопросу поставок газа в Молдавию, либо представители страны сами выступят с официальным заявлением на фоне кризиса, заявил НСН Сергей Пикин.

Энергетический кризис в Приднестровье затронул множество людей, однако вопрос может быть решен в кратчайшие сроки, сообщил в беседе с НСН директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин.

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С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за того, что компания «Молдовагаз» регулярно не исполняла свои платежные обязательства. Как сообщил глава МИД республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24», жители Приднестровья стали топить печи и оставлять их на ночь, что привело к увеличению случаев отравления угарным газом. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал ситуацию с энергообеспечением в Приднестровье кризисной. Пикин заявил, что Молдавия в этом случае может официально обратиться за помощью.

«Проблема существенная. Споры хозяйствующих субъектов – одно дело. Другое дело, когда огромное количество народу будут на уровне выживания. Возможно, придется как-то по-другому договариваться. На прямой линии с президентом бывает, что кто-то задаст вопрос, и в течение получаса решаются вопросы, которые не решались годами. В этом случае все тоже может случиться неожиданно. Спусковым крючком могут послужить разные события. Вдруг Молдавия найдет деньги, или будет какая-то очень весомая политическая просьба начать поставки. Либо мы как-то пересмотрим свои взгляды на этот вопрос», - сказал он.

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Как добавил собеседник НСН, вопрос может решиться уже в ближайшее время.

«У нас есть возможность поставки через Турцию. Сейчас в Европе нет лишнего газа, который можно было бы легко взять и перенаправить в сторону Молдавии. При этом Молдавия не готова платить по европейским ценам в полном объеме. Возможно, решение этого вопроса уже близко, к примеру, неожиданно деньги найдутся. Как правило, с понижением температуры у сторон возникает большая близость позиций», - заключил он.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье остались без газа 122 населенных пункта. В этой связи местные школы не откроются после зимних каникул, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артем Кулекин
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