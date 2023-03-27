Газета Times сообщила об изменении американской стратегии на Украине

Соединенные Штаты могли изменить свою позицию по конфликту на Украине, сообщила британская газета Times со ссылкой на анонимного американского чиновника.

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По данным издания, Вашингтон ужесточил свою стратегию по Украине. Сообщается, что Белый дом хочет, чтобы Киев вернул под контроль «утраченные территории».

По словам источника, США желают Украине победы в конфликте с Россией. При этом собеседник издания признал, что Москва не собирается отдавать приобретенные регионы.

НАТО является стороной конфликта и не скрывает, что нацелена на поражение России и ее расчленение, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его мнению, Запад превратил Украину в «большой военный лагерь», передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

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