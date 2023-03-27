Газета Times сообщила об изменении американской стратегии на Украине

По данным издания, Вашингтон ужесточил свою стратегию по Украине. Сообщается, что Белый дом хочет, чтобы Киев вернул под контроль «утраченные территории».

По словам источника, США желают Украине победы в конфликте с Россией. При этом собеседник издания признал, что Москва не собирается отдавать приобретенные регионы.

НАТО является стороной конфликта и не скрывает, что нацелена на поражение России и ее расчленение, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его мнению, Запад превратил Украину в «большой военный лагерь», передает НСН.

