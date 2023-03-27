Патрушев назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине
НАТО является стороной украинского конфликта и не скрывает, что нацелена на поражение России и ее дальнейшее расчленение. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Как отметил секретарь СБ в интервью «Российской газете», из Украины сделали «большой военный лагерь». Так, Киеву направляют вооружение, боеприпасы, разведывательные данные со спутников и беспилотников, пишет RT. Кроме того, инструкторы и советники НАТО обучают украинских военных, иностранные бойцы принимают участие в боях на их стороне.
«Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели — поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения», — подчеркнул Патрушев.
Ранее секретарь Совбеза заявил, что организуемый США «Саммит за демократию» станет собранием в пользу миропорядка, где Вашингтон хотел бы играть центральную роль, пишет РИА ФАН.
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