Патрушев назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине

НАТО является стороной украинского конфликта и не скрывает, что нацелена на поражение России и ее дальнейшее расчленение. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Патрушев: США и их вассалы помогают Украине в планировании операций

Как отметил секретарь СБ в интервью «Российской газете», из Украины сделали «большой военный лагерь». Так, Киеву направляют вооружение, боеприпасы, разведывательные данные со спутников и беспилотников, пишет RT. Кроме того, инструкторы и советники НАТО обучают украинских военных, иностранные бойцы принимают участие в боях на их стороне.

«Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели — поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения», — подчеркнул Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что организуемый США «Саммит за демократию» станет собранием в пользу миропорядка, где Вашингтон хотел бы играть центральную роль, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаНАТОСовет Безопасности РФ Николай Патрушев

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