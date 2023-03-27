Патрушев назвал страны НАТО стороной конфликта на Украине

Как отметил секретарь СБ в интервью «Российской газете», из Украины сделали «большой военный лагерь». Так, Киеву направляют вооружение, боеприпасы, разведывательные данные со спутников и беспилотников, пишет RT. Кроме того, инструкторы и советники НАТО обучают украинских военных, иностранные бойцы принимают участие в боях на их стороне.

«Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели — поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения», — подчеркнул Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза заявил, что организуемый США «Саммит за демократию» станет собранием в пользу миропорядка, где Вашингтон хотел бы играть центральную роль, пишет РИА ФАН.

