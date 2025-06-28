Трамп: Россия, Китай и КНДР уважают США
Президент США Дональд Трамп высоко оценил заявления российского лидера Владимира Путина, касающиеся российско-американских отношений. Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме.
Политик обратил внимание на «очень приятные» слова Путина, который «вновь уважает» США, хотя, по мнению Трампа, при предыдущем президенте Джо Байдене ситуация была иной. Американский лидер указал, что Соединенные Штаты также пользуются уважением председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако еще год назад Вашингтон не уважали в мире. По словам Трампа, у власти был «некомпетентный президент», и его окружали плохие люди с «дурными намерениями».
«Мир вновь уважает нашу страну», - заключил глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что относится к Дональду Трампу с большим уважением. Кроме того, российский лидер указывал на возможность встречи с американским коллегой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru