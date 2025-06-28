Над территорией РФ уничтожили 31 беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 31 беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
«С 23.30 мск 27 июня до 06.45 мск 28 июня... перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, девять дронов сбили над Крымом, шесть – в Брянской области, по пять - в Смоленской и над Черным морем, два - над водами Азовского моря. Кроме того, по одному БПЛА ликвидировали в Орловской, Белгородской, Калужской областях и Краснодарском крае.
Ранее средства ПВО нейтрализовали 25 украинских беспилотников в Курской и Орловской областях и над Крымом.
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