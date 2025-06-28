В Газе в муке из гумпомощи обнаружили препарат с наркотическим эффектом
Препараты с наркотическим действием нашли в муке, которую палестинцы получают в центрах распределения предоставляемой США и Израилем гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении властей сектора Газа в соцсетях.
«Выражаем глубокое беспокойство и осуждение в связи с обнаружением таблеток оксикодона (Oxycodone)... в мешках с мукой, которые граждане получили в так называемых американо-израильских центрах распределения гумпомощи», - указали в анклаве.
По данным властей, зафиксированы по меньшей мере четыре подобных случая. Кроме того, в Газе опасаются, что вещество в размолотом виде могло быть добавлено в распределяемую среди населения муку.
Власти назвали происходящее преступлением, нацеленным на формирование наркозависимости у граждан и подрыв палестинского общества. В анклаве возложили ответственность за это на «израильскую оккупацию» и призвали мировое сообщество содействовать закрытию американо-израильских центров распределения помощи.
Ранее СМИ сообщили, что более 65 тысяч детей из сектора Газа были госпитализированы в связи с недоеданием.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru