В Приморье один человек погиб при падении легкомоторного самолета
Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 потерпел крушение в Приморском крае. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Воздушное судно упало в 09:45 (02.45 мск) близ аэродрома государственной авиации Новонежино. Самолетом управлял гражданин 1969 года рождения, пилот погиб.
«Иные лица на борту отсутствовали», - подчеркнули в надзорном ведомстве.
Прокуратура после ЧП проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.
Ранее в Томской области совершил вынужденную посадку частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей». Пилот был эвакуирован и передан медикам. Росавиация расследует инцидент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru