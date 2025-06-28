В Приморье один человек погиб при падении легкомоторного самолета

Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 потерпел крушение в Приморском крае. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Воздушное судно упало в 09:45 (02.45 мск) близ аэродрома государственной авиации Новонежино. Самолетом управлял гражданин 1969 года рождения, пилот погиб.

«Иные лица на борту отсутствовали», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Прокуратура после ЧП проверит исполнение законодательства о безопасности полетов.

Ранее в Томской области совершил вынужденную посадку частный легкомоторный самолет-амфибия «Борей». Пилот был эвакуирован и передан медикам. Росавиация расследует инцидент.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ПогибшиеКрушение СамолетаПриморский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры