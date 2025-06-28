Трамп опроверг данные о планах передать Ирану $30 млрд на ядерную программу
Президент США Дональд Трамп опроверг данные о возможной передаче Ирану средств на развитие гражданской ядерной программы. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон обсуждает помощь Тегерану в получении до $30 млрд для создания мирной ядерной программы, а также обдумывает вариант замены ядерного объекта в Фордо на программу, которую оплатят союзники в Персидском заливе.
«Кто тот мерзавец среди фейковых СМИ, который говорит, что "президент Трамп хочет дать Ирану 30 миллиардов... на постройку невоенных ядерных объектов"? Никогда не слышал об этой смехотворной идее», - подчеркнул американский президент.
Трамп назвал эти сведения «уткой, вброшенной для дискредитации».
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