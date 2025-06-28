Трамп опроверг данные о планах передать Ирану $30 млрд на ядерную программу

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон обсуждает помощь Тегерану в получении до $30 млрд для создания мирной ядерной программы, а также обдумывает вариант замены ядерного объекта в Фордо на программу, которую оплатят союзники в Персидском заливе.

«Кто тот мерзавец среди фейковых СМИ, который говорит, что "президент Трамп хочет дать Ирану 30 миллиардов... на постройку невоенных ядерных объектов"? Никогда не слышал об этой смехотворной идее», - подчеркнул американский президент.

Трамп назвал эти сведения «уткой, вброшенной для дискредитации».

