В США призвали вывести «российские войска» с территории Молдавии
Американские конгрессмены призвали Россию «вывести военные силы с международно-признанной территории Молдавии». Соответствующий проект резолюции внесли на рассмотрение Конгресса члены Палаты представителей Дэвид Прайс и Август Пфлюгер.
Как сообщает RT, ссылаясь на текст документа, речь идет о Приднестровье, где сохраняется контингент российских вооруженных сил, военная техника и боеприпасы. Прайс и Пфлюгер считают, что это якобы «оккупация молдавской территории и нарушение территориального суверенитета страны».
При этом, указывают конгрессмены, США выступают за «поддержку независимости» и «нерушимость границ» Молдавии. В связи с этим политики призвали РФ вывести свои силы с территории республики.
Россия неоднократно отмечала, что военнослужащие страны находятся в Приднестровье на законных основаниях. В регионе размещена оперативная группа российских войск (ОГРВ) и миротворцев. По данным МИД, военные остаются в Приднестровье, чтобы не допустить «нового всплеска кровавого конфликта».
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