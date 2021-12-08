В США призвали вывести «российские войска» с территории Молдавии

Как сообщает RT, ссылаясь на текст документа, речь идет о Приднестровье, где сохраняется контингент российских вооруженных сил, военная техника и боеприпасы. Прайс и Пфлюгер считают, что это якобы «оккупация молдавской территории и нарушение территориального суверенитета страны».

При этом, указывают конгрессмены, США выступают за «поддержку независимости» и «нерушимость границ» Молдавии. В связи с этим политики призвали РФ вывести свои силы с территории республики.

Россия неоднократно отмечала, что военнослужащие страны находятся в Приднестровье на законных основаниях. В регионе размещена оперативная группа российских войск (ОГРВ) и миротворцев. По данным МИД, военные остаются в Приднестровье, чтобы не допустить «нового всплеска кровавого конфликта».

