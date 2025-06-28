«Питтсбург» опроверг информацию о возможном обмене Кросби
Обмен капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Сидни Кросби не планируется. Об этом сообщил в соцсети Х журналист Уэс Кросби со ссылкой на генерального менеджера команды Кайла Дубаса.
Ранее журналист Роб Райнхарт заявлял, что клуб ведет переговоры об обмене 37-летнего хоккеиста с командой «Колорадо».
По словам Дубаса, никаких изменений не ожидается.
«Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы вернуть "Питтсбургу" статус претендента на победу в Кубке Стэнли, и мы надеемся, что сможем это сделать, пока Сид остается игроком нашей команды», - подчеркнул менеджер.
Сидни Кросби выступает за «Питтсбург» с 2005 года, игрок вместе с командой трижды завоевывал Кубок Стэнли и два раза становился самым ценным хоккеистом регулярного чемпионата НХЛ.
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