«Питтсбург» опроверг информацию о возможном обмене Кросби

Ранее журналист Роб Райнхарт заявлял, что клуб ведет переговоры об обмене 37-летнего хоккеиста с командой «Колорадо».

По словам Дубаса, никаких изменений не ожидается.

«Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы вернуть "Питтсбургу" статус претендента на победу в Кубке Стэнли, и мы надеемся, что сможем это сделать, пока Сид остается игроком нашей команды», - подчеркнул менеджер.

Сидни Кросби выступает за «Питтсбург» с 2005 года, игрок вместе с командой трижды завоевывал Кубок Стэнли и два раза становился самым ценным хоккеистом регулярного чемпионата НХЛ.

