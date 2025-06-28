Советник главы ДНР: ВС РФ начали штурм пригорода Покровска

Российские военные начали штурм южного пригорода Красноармейска (Покровска). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

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По его словам, в настоящий момент бои идут вблизи села Бельгийка. Кимаковский рассказал, что ВСУ для противодействия наступлению подтягивают к передовой новые подразделения БПЛА.

До этого глава ДНР Денис Пушилин объявил, что украинские военные перебрасывают резервы под Красноармейск, но ВС России окружают город, писал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее «Известия» сообщили, что российские силы ПВО за ночь 28 июня ликвидировали свыше 30 дронов ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости
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