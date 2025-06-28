СМИ: ПСЖ продаст россиянина Сафонова ради украинца Забарного

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» намерен продать своего вратаря россиянина Матвея Сафонова и приобрести украинского защитника Илью Забарного, выступающего за английский «Борнмут». Об этом пишет портал Goal.

По его данным, французская команда пересмотрела свои приоритеты и решила усилить Забарным линию обороны. При этом наличие Сафонова в составе ПСЖ мешает совершению трансфера, так как украинский футболист не хочет играть вместе с россиянином.

Клуб уже ищет варианты для российского голкипера, по данным СМИ, Сафоновым интересуются «Борнмут» и турецкий «Галатасарай». Его позицию в ПСЖ может занять 18-летний вратарь итальянской «Ромы» Ренато Марин.

Матвей Сафонов играет за клуб из Парижа с 2024 года. В составе команды вратарь завоевал кубок Лиги чемпионов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

