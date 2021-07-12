«Хроника объявленной смерти». В Госдуме предрекли сложности в отношениях с Молдовой

«Многое, конечно, будет зависеть от реального настроя. Будут ли победители усугублять сегодняшние проблемы и попытаются продвинуться по пути интеграции с Румынией или же они будут проводить более сбалансированную политику. Этот вопрос принадлежит будущим периодам», - отметил политик.

Затулин не исключил, что тема вывода российских миротворцев из Приднестровья снова может быть поднята действующей властью перед выборами.

«Эта тема называлась Майей Санду еще на этапе президентской предвыборной кампании. Затем она перестала рассуждать на эту тему, что вовсе не означает, что она отказалась от этих мыслей. Очень может быть, что после этих выборов вновь эти счета будут предъявлены к оплате. Но на этот счет одних желаний со стороны власти Молдовы недостаточно. Нужно, чтобы эти желания предъявляло и Приднестровье. Оно как раз выступает категорически против того, чтобы российские войска покидали Приднестровье. Я не считаю, что мы, думая о своих соотечественниках, должны идти на поводу у прозападных политиков Молдовы», - подчеркнул парламентарий.

При этом, по его словам, у молдавских политиков есть намерения принудить Приднестровье к капитуляции.

«Мы в Госдуме были озабочены этой перспективой. Именно поэтому в прошлом месяце перед тем, как разойтись для работы с избирателями и проведения избирательной кампании, мы приняли специальное заявление по ситуации в Приднестровье, где прямо указали на проблемы для мира и безопасности в этом регионе в связи с неуемным желанием как со стороны Украины, так и Приднестровья принудить Приднестровье к капитуляции. Причем, как в «Хронике объявленной смерти», известны даты: с 11 числа после выборов вводятся одни ограничения: на передвижение, экономическую деятельность, с 1 сентября – новые. Все это названо в нашем заявлении. Нам бы хотелось понять, в какой мере наши опасения оправданны. Будет ли это осуществляться, как это было запланировано, или все же власть в Молдове возьмет тайм-аут», - заявил Затулин.