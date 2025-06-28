В АКИТ предложили запустить онлайн-витрину отечественного вина
Онлайн-витрину вина следует запустить в России для поддержки виноделов страны. Об этом заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости.
Ассоциация ранее предложила продавать отечественное вино онлайн по биометрии. Для доступа к заказам нужно будет сдать данные в МФЦ либо банке, зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Во время доставки курьер будет фотографировать получателя, проверять сведения в системе, и покупатель не получит заказ, если его возраст не подтвердится.
«Открытие онлайн-витрины для отечественных виноделов будет неоценимой поддержкой: она не имеет границ, и любая винодельня сможет предложить покупателям... весь свой ассортимент», - отметил Соколов.
Вопрос такой продажи требует согласования с рядом федеральных ведомств, а также приведения в соответствие с правилами каждого региона РФ. Кроме того, для дистанционной продажи вина следует ввести полноценную ответственность для курьеров с возможностью штрафа и отзыва лицензии у компании, чтобы не допустить нарушений.
Ранее стало известно, что в 2024 году объемы производства вина в России увеличились на 14%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru