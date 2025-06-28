Депутат Горелкин рассказал, что нужно для «оживления» YouTube в России
Корпорации Google следует заплатить штрафы, вернуться в Россию и запустить технологическое обновление, чтобы «оживить» видеохостинг YouTube. Об этом первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА Новости.
По словам парламентария, в РФ сервис начинает «медленно умирать технологически».
«И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», - указал Горелкин.
Как отметил депутат, трафик платформы упал на треть и продолжает снижаться, замедление YouTube «дало хороший буст» развитию российских видеохостингов. Горелкин выразил надежду, что отечественные сервисы воспользуются таким «неожиданным подарком».
Ранее член думского комитета по информполитике Антон Немкин заявил, что в РФ пока не планируется блокировать или отключать YouTube.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Газе в муке из гумпомощи обнаружили препарат с наркотическим эффектом
- Трамп опроверг данные о планах передать Ирану $30 млрд на ядерную программу
- Депутат Горелкин рассказал, что нужно для «оживления» YouTube в России
- Над территорией РФ уничтожили 31 беспилотник ВСУ
- Генконсульство РФ: По делу о гибели россиянки в Осаке ведется следствие
- Для иностранцев запустят онлайн-прием в вузы России в 2026 году
- Во Владивостоке был побит температурный рекорд 1970 года
- Росавиация расследует авиаинциденты в трех регионах России
- Депутат Аксаков рассказал, стоит ли сейчас брать ипотеку
- Режиссер Андреасян попал в базу сайта «Миротворец»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru