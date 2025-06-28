Депутат Горелкин рассказал, что нужно для «оживления» YouTube в России

Корпорации Google следует заплатить штрафы, вернуться в Россию и запустить технологическое обновление, чтобы «оживить» видеохостинг YouTube. Об этом первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в интервью РИА Новости.

По словам парламентария, в РФ сервис начинает «медленно умирать технологически».

«И чтобы его оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», - указал Горелкин.

Как отметил депутат, трафик платформы упал на треть и продолжает снижаться, замедление YouTube «дало хороший буст» развитию российских видеохостингов. Горелкин выразил надежду, что отечественные сервисы воспользуются таким «неожиданным подарком».

Ранее член думского комитета по информполитике Антон Немкин заявил, что в РФ пока не планируется блокировать или отключать YouTube.

