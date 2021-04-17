Некиевский резидент. На кого работал украинский консул?

Украинские дипломаты аккумулируют секретную информацию об РФ для передачи США. Об этом заявил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Украинские дипломаты, которые находятся на территории РФ, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам. Сегодня Служба безопасности Украины и весь дипломатический корпус находится под жестким влиянием западных спецслужб», - цитирует Водолацкого РИА Новости.

По данным парламентария, назначение любого украинского дипломата в конкретную страны происходит только после собеседования с американскими кураторами.

В ближайшее время Киев планирует вернуть на родину задержанного в Санкт-Петербурге при попытке получить закрытую информацию генерального консула Александра Сосонюка. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

«В ближайшее время мы будем решать вопрос о его возвращении домой. Наш дипломат не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители», - считает Енин.

Ранее замглавы МИД Украины заявил, что Украина готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.