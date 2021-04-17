Некиевский резидент. На кого работал украинский консул?
Россия высылает украинского дипломата после задержания из-за получения им закрытой информации. В Москве подозревают, что Украина передает секреты РФ спецслужбам США.
Москва высылает украинского консула, которого в пятницу, 16 апреля ФСБ в Санкт-Петербурге задержала при получении закрытой информации. Об этом сообщают в МИД РФ.
Консул Украины должен покинуть Россию до 22 апреля, пишет ТАСС.
Этому решению предшествовал вызов в российский МИД временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Ему указали на недопустимость противоправной деятельностью украинского консула, отметили в дипведомстве и «о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля».
Украинские дипломаты аккумулируют секретную информацию об РФ для передачи США. Об этом заявил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Украинские дипломаты, которые находятся на территории РФ, через знакомых, через родственников пытаются завладеть какими-то секретными данными, будь то по линии силовых органов или министерства обороны, но не спешат использовать у себя в стране, а передают их западным спецслужбам. Сегодня Служба безопасности Украины и весь дипломатический корпус находится под жестким влиянием западных спецслужб», - цитирует Водолацкого РИА Новости.
По данным парламентария, назначение любого украинского дипломата в конкретную страны происходит только после собеседования с американскими кураторами.
В ближайшее время Киев планирует вернуть на родину задержанного в Санкт-Петербурге при попытке получить закрытую информацию генерального консула Александра Сосонюка. Об этом заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».
«В ближайшее время мы будем решать вопрос о его возвращении домой. Наш дипломат не имел никакого отношения к тем действиям, которые ему инкриминируют российские правоохранители», - считает Енин.
Ранее замглавы МИД Украины заявил, что Украина готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.
Александр Сосонюк, по данным сайта генконсульства, работал в России почти 10 лет, пишут «Известия».
Доходы украинского дипломата в прошлом году составили 56 тыс. долларов: получил 173 тыс. гривен (6 тыс. долларов) зарплаты и еще 1,4 млн гривен (50 тыс. долларов) в виде компенсационных выплат, отмечает РИА Новости.
Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ РФ задержали украинского консула при попытке получить от гражданина России информацию закрытого характера из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Нарушитель ответит за свои действия в соответствии с нормами международного права, отмечает Газета.ru.
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