ФСБ сообщила подробности о подготовке военного переворота в Белоруссии

Также речь шла о том, чтобы убить или отправить в концлагерь лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии. Их поименный список привезли с собой на встречу Федута и Зенкович, рассказал корреспондент

«Как минимум 30 человек еще... должны быть интернированы буквально в первый час. И это означает, что ну, часть из них просто МВД-шники, ГБ, часть штатские. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован», - заявил Федута.

По словам Зенковича, личные данные и всю необходимую информацию им уже предоставили хакеры.

На встрече подозреваемые сообщили о том, что потребуется пять лет для трансформации общества и государства. После военного переворота для Белоруссии был выбран путь «выращивания демократии» по польскому формату, говорится в сюжете.

«Будет создан государственный совет, туда войдут лидеры всех зарегистрированных партий. Это задача министерства юстиции», - пояснил Федута.

«Я считаю, что выращивание демократии должно идти, это пример Польши показывал, с местного самоуправления», - заявил Зенкович.

Каждый из подозреваемых также продекларировал собственные политические амбиции. Планировалось, что они займутся реформированием политической, партийной, правовой, идеологической систем. В завершении встречи они предложили генералам разграбить и присвоить имущество Лукашенко, передает РИА Новости.

Сотрудники ФСБ в Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и имеющего двойное гражданство США и Белоруссии адвоката Юрия Зянковича. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ФСБ, Зянкович планировал в Москве провести встречу с представителями ВС Белоруссии и убедить их участвовать в госперевороте вместе с белорусскими и украинскими националистами.

