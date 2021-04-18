ФСБ сообщила подробности о подготовке военного переворота в Белоруссии
Юрист Юрий Зенкович, имеющий двойное гражданство США и Белоруссии, и белорусский политолог Александр Федута, которых подозревают в подготовке военного переворота в Республике, планировали убить президента Белоруссии Александра Лукашенко, разграбить и присвоить его имущество, а также физически уничтожить часть военного руководства страны и силовых структур. Об этом известно из оперативной съемки ФСБ РФ встречи заговорщиков в Москве. Видеоматериалы ведомства показал телеканал «Россия 1» в программе «Вести недели»
«Задача номер 1 - устранить самого главного. Задача номер 2 - блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер 3 - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска», - приводятся в сюжете слова Зенковича на встрече с генералами ВС Белоруссии в корчме на Садовом Кольце.
Также речь шла о том, чтобы убить или отправить в концлагерь лиц, занимающих высшие должности в органах власти Белоруссии. Их поименный список привезли с собой на встречу Федута и Зенкович, рассказал корреспондент
«Как минимум 30 человек еще... должны быть интернированы буквально в первый час. И это означает, что ну, часть из них просто МВД-шники, ГБ, часть штатские. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован», - заявил Федута.
По словам Зенковича, личные данные и всю необходимую информацию им уже предоставили хакеры.
На встрече подозреваемые сообщили о том, что потребуется пять лет для трансформации общества и государства. После военного переворота для Белоруссии был выбран путь «выращивания демократии» по польскому формату, говорится в сюжете.
«Будет создан государственный совет, туда войдут лидеры всех зарегистрированных партий. Это задача министерства юстиции», - пояснил Федута.
«Я считаю, что выращивание демократии должно идти, это пример Польши показывал, с местного самоуправления», - заявил Зенкович.
Каждый из подозреваемых также продекларировал собственные политические амбиции. Планировалось, что они займутся реформированием политической, партийной, правовой, идеологической систем. В завершении встречи они предложили генералам разграбить и присвоить имущество Лукашенко, передает РИА Новости.
Сотрудники ФСБ в Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и имеющего двойное гражданство США и Белоруссии адвоката Юрия Зянковича. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ФСБ, Зянкович планировал в Москве провести встречу с представителями ВС Белоруссии и убедить их участвовать в госперевороте вместе с белорусскими и украинскими националистами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 632 / сут.
Умерли
106 тыс.+389 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+7 391 / сут.
- Биткоин потерял почти 12% цены после рекордного роста
- Стала известна дата президентских выборов в Сирии
- ВОЗ: В мире тревожные тенденции с с ростом заболеваемости коронавируса
- Премьер Чехии представит информацию об инциденте в Врбетице на Евросовете
- ФСБ сообщила подробности о подготовке военного переворота в Белоруссии
- Пушков предостерег Байдена от давления на Путина на саммите
- В Праге полиция задержала хулиганов, обливших забор посольства России кетчупом
- Пятеро погибших в ДТП под Ростовом-на-Дону оказались несовершеннолетними
- В России за сутки выявили 8 632 случая коронавируса
- Белорусская оппозиция отреагировала на сообщения о подготовке покушения на Лукашенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru