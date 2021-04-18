Белорусская оппозиция отреагировала на сообщения о подготовке покушения на Лукашенко

«Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси», - заявляют в пресс-службе.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил о задержании группы злоумышленников, которые планировали покушение на него и его детей, сообщил он в эфире телеканала ОНТ. В нее входили не только белорусы, но и иностранные граждане.

Сотрудники ФСБ в Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и имеющего двойное гражданство США и Белоруссии адвоката Юрия Зянковича. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По данным ФСБ, Зянкович планировал в Москве провести встречу с представителями ВС Белоруссии и убедить их участвовать в госперевороте вместе с белорусскими и украинскими националистами.

