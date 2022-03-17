Фридман заявил, что у оказавшихся под санкциями бизнесменов нет влияния на Путина

По словам бизнесмена, он никогда не работал в государственных компаниях или на государственных должностях, а также ни разу не оказывался с Путиным один на один.

Фридман также отрицает важность встреч своего партнера по «Альфа-групп» Петра Авена с российским президентом.

Финансовая гвардия Италии накануне заявила, что арестовала долю недвижимости на Сардинии, которая принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Петру Авену.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заступился за бизнесменов, заявив, что санкции, которые Запад вводит в отношении российских бизнесменов, демонстрируют опасность ведения бизнеса за рубежом.

