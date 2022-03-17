Фридман заявил, что у оказавшихся под санкциями бизнесменов нет влияния на Путина

Российский предприниматель, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман считает, что его бизнесмены, попавшие под санкции Запада из-за событий на Украине, не имеют влияния на президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Фридман полагает, что Евросоюз не понимает, как в действительности устроена власть в России. Он отметил, что санкции вводятся для того, чтобы олигархи оказали давление на Путина, попросив его прекратить военную операцию, однако такие планы крайне нереалистичны.

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По словам бизнесмена, он никогда не работал в государственных компаниях или на государственных должностях, а также ни разу не оказывался с Путиным один на один.

Фридман также отрицает важность встреч своего партнера по «Альфа-групп» Петра Авена с российским президентом.

Финансовая гвардия Италии накануне заявила, что арестовала долю недвижимости на Сардинии, которая принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Петру Авену.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заступился за бизнесменов, заявив, что санкции, которые Запад вводит в отношении российских бизнесменов, демонстрируют опасность ведения бизнеса за рубежом.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаВладимир ПутинОлигархи
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