Фридман заявил, что у оказавшихся под санкциями бизнесменов нет влияния на Путина
Российский предприниматель, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман считает, что его бизнесмены, попавшие под санкции Запада из-за событий на Украине, не имеют влияния на президента РФ Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.
Фридман полагает, что Евросоюз не понимает, как в действительности устроена власть в России. Он отметил, что санкции вводятся для того, чтобы олигархи оказали давление на Путина, попросив его прекратить военную операцию, однако такие планы крайне нереалистичны.
По словам бизнесмена, он никогда не работал в государственных компаниях или на государственных должностях, а также ни разу не оказывался с Путиным один на один.
Фридман также отрицает важность встреч своего партнера по «Альфа-групп» Петра Авена с российским президентом.
Финансовая гвардия Италии накануне заявила, что арестовала долю недвижимости на Сардинии, которая принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Петру Авену.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заступился за бизнесменов, заявив, что санкции, которые Запад вводит в отношении российских бизнесменов, демонстрируют опасность ведения бизнеса за рубежом.
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