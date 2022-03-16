Итальянские власти арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена

Финансовая гвардия Италии арестовала долю недвижимости на Сардинии, которая принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Петру Авену, сообщает РИА Новости.

Во Франции арестовали яхту предположительно российского олигарха

В итальянском Совете министров уточнили, что принадлежащая Авену доля, на которую был наложен арест, находится в провинции Сассари, она составляет одну треть собственности и оценивается в четыре млн евро.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация имущества российских бизнесменов говорит о крахе в западных странах «святости частной собственности».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НедвижимостьСанкции Против РоссииАрестИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры