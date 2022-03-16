Итальянские власти арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена
Финансовая гвардия Италии арестовала долю недвижимости на Сардинии, которая принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Петру Авену, сообщает РИА Новости.
В итальянском Совете министров уточнили, что принадлежащая Авену доля, на которую был наложен арест, находится в провинции Сассари, она составляет одну треть собственности и оценивается в четыре млн евро.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация имущества российских бизнесменов говорит о крахе в западных странах «святости частной собственности».
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