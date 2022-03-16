Итальянские власти арестовали недвижимость российского бизнесмена Петра Авена

В итальянском Совете министров уточнили, что принадлежащая Авену доля, на которую был наложен арест, находится в провинции Сассари, она составляет одну треть собственности и оценивается в четыре млн евро.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфискация имущества российских бизнесменов говорит о крахе в западных странах «святости частной собственности».