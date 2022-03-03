Во Франции арестовали яхту предположительно российского олигарха

Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект об уголовной ответственности за фейки о российской армии Лавров выразил надежду, что второй раунд переговоров России и Украины состоится сегодня Песков назвал «уткой» слухи о планах ввести военное положение в ряде регионов ЦИК Белоруссии утвердил итоги референдума по конституции, а Армения избрала президента Роскосмос в ответ на санкции не будет больше поставлять ракетные двигатели в США