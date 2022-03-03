Во Франции арестовали яхту предположительно российского олигарха

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в своём Twitter заявил, что французские таможенники арестовали яхту Amore Vero.

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По его словам, судно, «принадлежащее российскому олигарху», было арестовано в городе Ла-Сьота.

В официальном заявлении министерства финансов Франции говорится, яхта прибыла в город 3 января, а арестована - в ночь на 3 марта, арест был осуществлён «в рамках выполнения санкций Европейского союза против России».

Ранее журнал Forbes сообщил, что власти Германии конфисковали яхту российского бизнесмена Алишера Усманова стоимостью около $600 млн.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ОлигархиАрестСанкции ЕСФранция
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