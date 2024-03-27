Франция заявила о намерении запросить заседание Совбеза ООН по сектору Газа
27 марта 202417:48
Франция наблюдает за ситуацией в секторе Газа и может направить запрос о проведении заседания Совбеза ООН для обсуждения исполнения резолюции о прекращении огня в палестинском анклаве. Об этом заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, сообщило агентство ТАСС.
Он также отметил, что Париж заинтересован в соблюдении резолюции Совбеза ООН.
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при ударах израильской армии по сектору Газа достигло 32 490 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru