Франция заявила о намерении запросить заседание Совбеза ООН по сектору Газа

Франция наблюдает за ситуацией в секторе Газа и может направить запрос о проведении заседания Совбеза ООН для обсуждения исполнения резолюции о прекращении огня в палестинском анклаве. Об этом заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, сообщило агентство ТАСС.

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Он также отметил, что Париж заинтересован в соблюдении резолюции Совбеза ООН.

Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило, что число погибших при ударах израильской армии по сектору Газа достигло 32 490 человек.

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