Израиль отказался пускать гуманитарные конвои на север сектора Газа

По его словам, Израиль уведомил агентство, что больше не будет согласовывать въезд конвоев с продовольствием для жителей Газы. Лаззарини назвал решение властей еврейского государства возмутительным и призвал снять ограничения.

В январе США, Великобритания и Германия заподозрили агентство в связях с палестинским движением ХАМАС.

В середине марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия страны начнет военную операцию на юге сектора Газа через несколько недель. Политик пообещал ликвидировать оставшиеся подразделения ХАМАС, отмечает «Радиоточка НСН».

