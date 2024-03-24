Израиль отказался пускать гуманитарные конвои на север сектора Газа
Власти Израиля перестали согласовывать допуск конвоев с гуманитарной помощью в северные районы сектора Газа, написал на своей странице в соцсети X генеральный комиссар агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Лаззарини.
По его словам, Израиль уведомил агентство, что больше не будет согласовывать въезд конвоев с продовольствием для жителей Газы. Лаззарини назвал решение властей еврейского государства возмутительным и призвал снять ограничения.
В январе США, Великобритания и Германия заподозрили агентство в связях с палестинским движением ХАМАС.
В середине марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия страны начнет военную операцию на юге сектора Газа через несколько недель. Политик пообещал ликвидировать оставшиеся подразделения ХАМАС, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru