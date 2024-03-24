Израиль отказался пускать гуманитарные конвои на север сектора Газа

Власти Израиля перестали согласовывать допуск конвоев с гуманитарной помощью в северные районы сектора Газа, написал на своей странице в соцсети X генеральный комиссар агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филипп Лаззарини.

Папа Римский вновь призвал к переговорам по Украине и Газе

По его словам, Израиль уведомил агентство, что больше не будет согласовывать въезд конвоев с продовольствием для жителей Газы. Лаззарини назвал решение властей еврейского государства возмутительным и призвал снять ограничения.

В январе США, Великобритания и Германия заподозрили агентство в связях с палестинским движением ХАМАС.

В середине марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия страны начнет военную операцию на юге сектора Газа через несколько недель. Политик пообещал ликвидировать оставшиеся подразделения ХАМАС, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:ПалестинаСектор ГазаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры