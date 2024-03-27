Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 32 490
Число погибших при ударах израильской армии по сектору Газа достигло 32 490 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения Газы.
Отмечается, что с 7 октября пострадали 74 889 человек. Согласно данным, за прошедшие сутки из-за действий израильской армии на территории Газы погибли 76 мирных жителей.
Ранее, 25 марта, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты продолжают вести активные переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа, к которому призывает резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по Газе, передает «Радиоточка НСН».
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