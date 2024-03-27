Число погибших при израильских ударах по сектору Газа достигло 32 490

Отмечается, что с 7 октября пострадали 74 889 человек. Согласно данным, за прошедшие сутки из-за действий израильской армии на территории Газы погибли 76 мирных жителей.

Ранее, 25 марта, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты продолжают вести активные переговоры по достижению прекращения огня в секторе Газа, к которому призывает резолюция Совета Безопасности (СБ) ООН по Газе, передает «Радиоточка НСН».

