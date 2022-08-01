Франция заморозила российские активы на 1,2 миллиарда евро
Глава Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) при Министерстве финансов и экономики Гийом Валетт-Валла в интервью изданию Tribune заявил, что Франция заморозила российские активы более чем на млрд евро.
По его словам, речь идёт о финансовых и нефинансовых инструментах, которые были выявлены и заблокированы в течение первого квартала в ходе осуществленных ведомством проверок.
«Сумма замороженных российских активов составляет 1,2 миллиарда евро, не считая активов российского Центробанка», — уточнил Валетт-Валла.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что больше всего российских активов в Евросоюзе заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург.
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