Франция заморозила российские активы на 1,2 миллиарда евро

По его словам, речь идёт о финансовых и нефинансовых инструментах, которые были выявлены и заблокированы в течение первого квартала в ходе осуществленных ведомством проверок.

«Сумма замороженных российских активов составляет 1,2 миллиарда евро, не считая активов российского Центробанка», — уточнил Валетт-Валла.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что больше всего российских активов в Евросоюзе заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург.

