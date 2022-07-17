Названы европейские страны, больше других заморозившие активы России

Путин начнет следующую неделю в Тегеране, где проведет переговоры со своими коллегами из Турции и Ирана На выезде из Латвии в РФ образовались огромные очереди из грузовых машин СМИ: группа потребителей подала в суд в Калифорнии на компанию «Mars» из-за содержания токсина в составе конфет «Skittles» Икону «Троица» Андрея Рублева привезли в Троице-Сергиеву лавру На стадионе московского «Локомотива» накрыли фан-сектор баннером с цифрой 12