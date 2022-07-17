Названы европейские страны, больше других заморозившие активы России
Больше всего российских активов в Евросоюзе заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отмечает агентство.
Ранее Рейндерс в ходе неофициальной встречи министров юстиции Евросоюза в Праге рассказал, в Евросоюзе заморожено €13,8 млрд российских активов.
По словам еврокомиссара, не все страны союза прилагают достаточно усилий, чтобы заморозить активы российских бизнесменов – большая часть суммы приходится на пять из 27 стран ЕС.
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