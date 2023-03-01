Франция увеличит выпуск снарядов для поставляемых Украине вооружений
Франция существенно нарастит число заказов на выпуск снарядов калибра 155-мм для артиллерии. В том числе это коснется и отправляемых на Украину гаубиц Caesar и иного оружия. Об этом заявил в ходе слушаний в Сенате глава Минобороны Пятой республики Себастьян Лекорню.
По словам главы оборонного ведомства, Минобороны не стало дожидаться одобрения нового закона о военном бюджете и приняло решение увеличить число заказов в связи с развитием российско-украинского конфликта.
Лекорню отметил, что в 2023 году будет размещен заказ на 16000 снарядов калибра 155-мм, а также три заказа на ракеты для «Мистралей», противотанковые ракетные комплексы ММР и 15000 снарядов калибра 155-мм.
Министр обороны Франции не стал уточнять, сколько выпущенных снарядов отправят Киеву, добавив, что стоимость вооружений для Украины будет рассчитана отдельно от бюджета после согласования с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на конференции ООН заявила, что Франция будет продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется. Об этом сообщило агентство НСН.
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