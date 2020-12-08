Фракция ЛДПР в Госдуме выдвинет законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря

Депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов во вторник 8 декабря внесут в Госдуму законопроект о переносе выходного на 31 декабря с 8 января в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал в Telegram главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Школа госплана»: Экономисты раскритиковали идею Онищенко сократить новогодние каникулы

В документе указано, что продолжительность нерабочих дней не изменится за счет переноса выходного на 31 декабря. Авторы проекта считают, что эта мера даст работникам возможность "более рационально" проводить праздничные дни.

Вступление законопроекта в силу лишь в 2024 году объясняется тем, что 31 декабря в 2022 и 2023 годах будет являться выходным.

НСН писала, что в прошлом году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже предлагала законодательно сделать 31 декабря нерабочим днем уже с 2020 года за счет какого-то из праздничных дней, так как, по ее словам, эффективность работы в преддверии праздников существенно падает.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЛДПРНовый Год
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры