Первопроходцы. Белгородские власти объявили 31 декабря выходным
Повторится ли прошлогодняя история, когда российские регионы один за другим объявляли последний день года выходным?
Белгородская область стала первым российским регионом, власти которого решили сделать 31 декабря выходным днем и в этом году.
Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков. Выходной, впрочем, не за красивые глаза: работники органов власти, учреждений и предприятий региона будут трудиться в воскресенье, 26 декабря 2020 года. Губернатор также рекомендовал руководителям органов местного самоуправления области и всем работающим на территории региона компаниям и предпринимателям рассмотреть вопрос об аналогичном переносе выходного дня.
Если 31 декабря 2021 года уже объявлено выходным днем решением правительства России, то с последним днем 2020-го повторяется прошлогодняя история. Законопроект о введении выходного 31 декабря на постоянной основе неделю назад Госдума отклонила. В ходе обсуждения инициативы, внесенной еще год назад, депутат Александр Шерин предложил Госдуме и правительству, которое выступает за рабочий день 31 декабря, подать пример россиянам и провести в последний день года пленарное заседание с докладом кабмина и заседать до 18 часов. Тогда бы на себе испытали, как все хотят работать 31 декабря, и аппарат Госдумы, и ФСО, и правительство, заметил парламентарий.
Во время прошлогодней дискуссии на эту тему спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала законодательно сделать 31 декабря нерабочим днем уже с 2020 года за счет какого-то из праздничных дней:
«Как правило, это уже полурабочий день: корпоративы, поздравления, шампанское», - пояснила она.
Принципиальных возражений не было и у президента, который признавал логичными приводимые аргументы в пользу выходного. Так что непонятно, в связи с чем так упорствует Госдума.
Год назад обсуждение того же самого вопроса – быть или не быть 31 декабря выходным днем – продолжалось около полутора месяцев и было весьма бурным, несмотря на попытки пресс-секретаря президента пресечь обсуждение на корню:
«Этот день – рабочий. Надо работать в этот день», - сказал тогда Дмитрий Песков.
Тем не менее, регионы один за другим принимали решение объявить последний день года выходным. В результате половина россиян 31 декабря 2019 года не работала. Рискнем предположить, не будет и в этом, хотя нас и так ждут десятидневные новогодние каникулы с 1 по 10 января.
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