Первопроходцы. Белгородские власти объявили 31 декабря выходным

Белгородская область стала первым российским регионом, власти которого решили сделать 31 декабря выходным днем и в этом году.

Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков. Выходной, впрочем, не за красивые глаза: работники органов власти, учреждений и предприятий региона будут трудиться в воскресенье, 26 декабря 2020 года. Губернатор также рекомендовал руководителям органов местного самоуправления области и всем работающим на территории региона компаниям и предпринимателям рассмотреть вопрос об аналогичном переносе выходного дня.

Если 31 декабря 2021 года уже объявлено выходным днем решением правительства России, то с последним днем 2020-го повторяется прошлогодняя история. Законопроект о введении выходного 31 декабря на постоянной основе неделю назад Госдума отклонила. В ходе обсуждения инициативы, внесенной еще год назад, депутат Александр Шерин предложил Госдуме и правительству, которое выступает за рабочий день 31 декабря, подать пример россиянам и провести в последний день года пленарное заседание с докладом кабмина и заседать до 18 часов. Тогда бы на себе испытали, как все хотят работать 31 декабря, и аппарат Госдумы, и ФСО, и правительство, заметил парламентарий.

Во время прошлогодней дискуссии на эту тему спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала законодательно сделать 31 декабря нерабочим днем уже с 2020 года за счет какого-то из праздничных дней:

«Как правило, это уже полурабочий день: корпоративы, поздравления, шампанское», - пояснила она.

Принципиальных возражений не было и у президента, который признавал логичными приводимые аргументы в пользу выходного. Так что непонятно, в связи с чем так упорствует Госдума.

Год назад обсуждение того же самого вопроса – быть или не быть 31 декабря выходным днем – продолжалось около полутора месяцев и было весьма бурным, несмотря на попытки пресс-секретаря президента пресечь обсуждение на корню:

«Этот день – рабочий. Надо работать в этот день», - сказал тогда Дмитрий Песков.

Тем не менее, регионы один за другим принимали решение объявить последний день года выходным. В результате половина россиян 31 декабря 2019 года не работала. Рискнем предположить, не будет и в этом, хотя нас и так ждут десятидневные новогодние каникулы с 1 по 10 января.

