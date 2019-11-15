Российский сенатор: США не продлят СНВ-3
Член Совфеда, ветеран СВР в эфире НСН заявил, что Америка, отказываясь от договоров в сфере вооружения, выводит мир на грань ядерной войны.
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин спрогнозировал прекращение действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. В частности он отметил, что этот Договор ждет та же «печальная судьба», что и Договор о ракетах средней и малой дальности.
Член Совета Федерации России, ветеран СВР Игорь Морозов в эфире НСН заявил, что США сделает все возможное, чтобы Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не был продлен.
«Я абсолютно уверен, что американцы сделают все, чтобы новый Договор о стратегических наступательных вооружениях не был подписан. Мы видим, как американцы поступили с Договором о ракетах средней и малой дальности, с Договором по открытому небу и, по всей видимости, такая же судьба уготована и этому Договору», - сказал Морозов.
Он считает, что США приближают критическую грань ядерной войны для изменения существующего мироустройства. Так как им не удалось добиться однополярного мира во главе с Америкой.
«Мир стал еще более хрупким, потому что порог ядерной войны приблизился к своей критической черте. И это сделали американцы. Они это сделали, потому что сегодняшняя политика Соединенных Штатов разрушает тот миропорядок, который создавался последние 75 лет, и, который гарантировал миру безопасность от ядерной катастрофы.
«Значит, американцы сегодня видят другую диспозицию своей роли в этом мире»
Поскольку однополярный мир, на который они уповали и говорили, как о своей новой стратегии 21 века – века Америки, не состоялся. Поэтому американцы формируют свою модель будущего мироустройства и делают все возможное, чтобы вывести мир на грань войны с тем, чтобы потом заново передоговариваться по новой модели мироустройства», - заключил парламентарий.
Ранее член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН также обвинил США в разрушении конструкции мировой стратегической стабильности в связи с отказом продления Договоров в военной сфере.
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