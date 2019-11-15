Российский сенатор: США не продлят СНВ-3

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин спрогнозировал прекращение действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. В частности он отметил, что этот Договор ждет та же «печальная судьба», что и Договор о ракетах средней и малой дальности.

Член Совета Федерации России, ветеран СВР Игорь Морозов в эфире НСН заявил, что США сделает все возможное, чтобы Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не был продлен.

«Я абсолютно уверен, что американцы сделают все, чтобы новый Договор о стратегических наступательных вооружениях не был подписан. Мы видим, как американцы поступили с Договором о ракетах средней и малой дальности, с Договором по открытому небу и, по всей видимости, такая же судьба уготована и этому Договору», - сказал Морозов.