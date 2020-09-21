США назвали условия продления ДСНВ с Россией

Власти США могут выдвинуть новые условия продления Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) в случае, если Москва не примет предлагаемые Вашингтоном условия до президентских выборов. Об этом сообщил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью «Коммерсанту».

По его мнению, нынешнее предложение Штатов умеренное и весьма разумное, если Москва его не примет, то после переизбрания Трампа «плата за вход» вырастет, передает РЕН ТВ.

Биллингсли указал, что если странам не удастся выйти на предложенное США соглашение, то договор не будет продлен, так как не выгоден Вашингтону.

«Он накладывает такие ограничения на Соединенные Штаты, каких не накладывает на Россию», - указал Биллингсли, отметив, что в будущем любой разговор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Слова спецпредставителя США по контролю над вооружениями прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.