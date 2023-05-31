Фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против предложений добиться прекращения огня на Украине. Об этом политик заявила на форуме по безопасности в Словакии.
По словам председателя ЕК, прекращение огня, в результате которого конфликт на Украине будет заморожен, «не приведет к прочному миру».
«Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать [Украину], и конфликт может разгореться в любой момент», — цитирует фон дер Ляйен РИА Новости.
Как отметила глава Еврокомиссии, необходим «справедливый мир» с выводом сил России с украинской территории. Кроме того, фон дер Ляйен вновь напомнила о позиции ЕС «ничего по Украине без Украины» и поддержала предложенную Киевом «мирную формулу».
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что прекращения огня будет недостаточно для завершения конфликта на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru