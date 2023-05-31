Фон дер Ляйен выступила против прекращения огня на Украине

«Прекращение огня было бы нестабильным и дестабилизировало бы регион вдоль линии соприкосновения. Никто не будет инвестировать или восстанавливать [Украину], и конфликт может разгореться в любой момент», — цитирует фон дер Ляйен РИА Новости.

Как отметила глава Еврокомиссии, необходим «справедливый мир» с выводом сил России с украинской территории. Кроме того, фон дер Ляйен вновь напомнила о позиции ЕС «ничего по Украине без Украины» и поддержала предложенную Киевом «мирную формулу».

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что прекращения огня будет недостаточно для завершения конфликта на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

