МИД Украины анонсировал работу над встречей Зеленского и Путина

Киев ведет подготовку к возможной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига. По его словам, обсуждается расширенный формат переговоров с возможным участием президента США Дональда Трампа и представителей Европы. Об этом дипломат рассказал в интервью УНИАН.

Первый за три года раунд прямых переговоров между российской и украинской делегациями состоялся 16 мая в Стамбуле. Тогда украинская сторона официально запросила проведение переговоров на уровне глав государств. Москва, по словам помощника президента Владимира Мединского, приняла этот запрос к сведению.