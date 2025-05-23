МИД Украины анонсировал работу над встречей Зеленского и Путина

Киев ведет подготовку к возможной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига. По его словам, обсуждается расширенный формат переговоров с возможным участием президента США Дональда Трампа и представителей Европы. Об этом дипломат рассказал в интервью УНИАН.

Первый за три года раунд прямых переговоров между российской и украинской делегациями состоялся 16 мая в Стамбуле. Тогда украинская сторона официально запросила проведение переговоров на уровне глав государств. Москва, по словам помощника президента Владимира Мединского, приняла этот запрос к сведению.

Песков: Встреча Путина и Зеленского возможна только при «определенных договоренностях»

В Кремле отметили, что встреча Путина и Зеленского возможна только при достижении конкретных договоренностей на уровне делегаций и подчеркнули важность гарантии исполнения соглашений со стороны Киева.

При этом Москва не признает легетимность Зеленского, срок которого истек в мае прошлого года. Киев в свою очередь утверждает, что Зеленский легитимно занимает пост до следующих выборов, которые не были проведены из-за военного положения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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