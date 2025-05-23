Женщину из Челябинской области арестовали за попытку заказать убийство дочери

Жительницу поселка Измайловский в Челябинской области арестовали на два месяца по обвинению в подстрекательстве к убийству собственной дочери. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, 16 апреля женщина во дворе одного из домов Кизильского района попыталась уговорить знакомого расправиться с ее 12-летней дочерью. Предполагалось, что мужчина утопит ребенка в реке, отмечает «Свободная пресса».