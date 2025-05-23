Женщину из Челябинской области арестовали за попытку заказать убийство дочери
Жительницу поселка Измайловский в Челябинской области арестовали на два месяца по обвинению в подстрекательстве к убийству собственной дочери. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным следствия, 16 апреля женщина во дворе одного из домов Кизильского района попыталась уговорить знакомого расправиться с ее 12-летней дочерью. Предполагалось, что мужчина утопит ребенка в реке, отмечает «Свободная пресса».
Мотивом, по данным следствия, стал затяжной конфликт между матерью и дочерью. Подозреваемая также предложила денежное вознаграждение за исполнение преступления. Вместо этого мужчина обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля, передает «Радиоточка НСН».
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