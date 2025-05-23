Сенатор Карасин предсказал главе евродипломатии Каллас скорую отставку

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас слабо подготовлена к своей должности, и от нее скоро попытаются избавиться. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Таким образом он отреагировал на неспособность эстонки назвать все три ветви власти в ЕС. Во время пресс-конференции в Сербии она перепутала судебную и законодательную систему и не смогла вспомнить исполнительную. Видео выступления было опубликовано Еврокомиссией.

«Подобные непрофессиональные действия Каллас ставят весь Евросоюз в очень неловкое положение. Так что с Каллас вопрос предрешен. Видимо, ее умение думать тоже не соответствует стандартам, которые на таком посту можно предъявить человеку», — заключил сенатор в разговоре с «Газетой.Ru».

Карасин добавил, что нынешняя глава дипломатии ЕС подвержена эмоциям. Она ставит остальных политиков в неловкое положение, поскольку порождает сомнения, а не являются ли все такими же некомпетентными, добавил политик.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новых санкциях ЕС, напоминает НСН.

