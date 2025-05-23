Жителя Петербурга осудили на 10 лет за поджог дверей здания ФСБ

Первый западный окружной военный суд приговорил Юрия Петраша (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к десяти годам лишения свободы по обвинению в совершении теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, вечером 7 февраля Петраш поджег две входные двери здания УФСБ на Шпалерной и Захарьевской улицах, предварительно обливая их горючей жидкостью. Суд установил, что его действия носили умышленный характер и создавали угрозу для общественной безопасности.

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Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана еще 10 февраля по решению Дзержинского районного суда. Тогда Петрашу было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205 УК (теракт).

Согласно приговору, первые два года осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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