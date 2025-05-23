Жителя Петербурга осудили на 10 лет за поджог дверей здания ФСБ

Первый западный окружной военный суд приговорил Юрия Петраша (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) к десяти годам лишения свободы по обвинению в совершении теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, вечером 7 февраля Петраш поджег две входные двери здания УФСБ на Шпалерной и Захарьевской улицах, предварительно обливая их горючей жидкостью. Суд установил, что его действия носили умышленный характер и создавали угрозу для общественной безопасности.