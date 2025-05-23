Трамп на саммите НАТО в Гааге потребует от союзников роста военных расходов

Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в ближайшем саммите НАТО в Гааге, где, как ожидается, выступит с призывом к европейским и канадским союзникам значительно увеличить оборонные бюджеты. Об этом сообщил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По словам дипломата, ключевым моментом в выступлении американского лидера станет тема справедливого распределения финансовой нагрузки внутри альянса. Уитакер напомнил, что Вашингтон ежегодно направляет на оборону около 550 миллиардов долларов — почти вдвое больше совокупных оборонных расходов стран Европы и Канады.