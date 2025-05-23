Полиция Гамбурга задержала 39-летнюю женщину по делу о нападении на вокзале

Правоохранительные органы Гамбурга задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в нападении с ножом на главном железнодорожном вокзале города, сообщили в городской полиции.

По предварительным данным, злоумышленница действовала в одиночку.

В результате атаки с ножом на вокзале Гамбурга пострадали 12 человек

В результате инцидента пострадали 12 человек, трое из них получили ранения, угрожающие жизни. В полиции отметили, что точное число пострадавших еще уточняется, продолжается сбор информации.

Следственные действия на месте происшествия продолжаются, сотрудники полиции опрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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