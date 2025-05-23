Полиция Гамбурга задержала 39-летнюю женщину по делу о нападении на вокзале
Правоохранительные органы Гамбурга задержали 39-летнюю женщину, которую подозревают в нападении с ножом на главном железнодорожном вокзале города, сообщили в городской полиции.
По предварительным данным, злоумышленница действовала в одиночку.
В результате инцидента пострадали 12 человек, трое из них получили ранения, угрожающие жизни. В полиции отметили, что точное число пострадавших еще уточняется, продолжается сбор информации.
Следственные действия на месте происшествия продолжаются, сотрудники полиции опрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru