В Воронежской области возбуждено дело после стрельбы в жилом районе
В Воронежской области полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в стрельбе по местному жителю в городе Россошь. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел около 17:30 по местному времени. Неизвестный нанес огнестрельное ранение мужчине и скрылся с места происшествия. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его состояние не уточняется.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится опрос свидетелей, анализируются записи с камер видеонаблюдения. Оперативники принимают меры по установлению личности и местонахождения стрелявшего.
В полиции добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru