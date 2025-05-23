В Воронежской области возбуждено дело после стрельбы в жилом районе

В Воронежской области полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в стрельбе по местному жителю в городе Россошь. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел около 17:30 по местному времени. Неизвестный нанес огнестрельное ранение мужчине и скрылся с места происшествия. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, его состояние не уточняется.

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На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится опрос свидетелей, анализируются записи с камер видеонаблюдения. Оперативники принимают меры по установлению личности и местонахождения стрелявшего.

В полиции добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:Уголовное ДелоСтрельбаВоронежская Область

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