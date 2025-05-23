СМИ: США попросили Россию изменить состав делегации на переговорах с Украиной

Белый дом хочет видеть других людей в составе делегации России на следующем раунде переговоров с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg c ссылкой на свои источники.

СМИ: Переговоры России и Украины могут пройти в Ватикане в июне

Отмечается, что американские официальные лица недовольны жесткой линией поведения помощника президента РФ Владимира Мединского. Они хотели бы видеть более компромиссные фигуры на новых обсуждениях.

Уточняется, что речь идет о возможной встрече представителей Москвы и Киева в Ватикане этим летом. Хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг, что Россия согласилась на такой формат.

Ранее Лавров подтвердил новый раунд переговоров между Россией и Украиной, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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