СМИ: США попросили Россию изменить состав делегации на переговорах с Украиной
Белый дом хочет видеть других людей в составе делегации России на следующем раунде переговоров с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg c ссылкой на свои источники.
Отмечается, что американские официальные лица недовольны жесткой линией поведения помощника президента РФ Владимира Мединского. Они хотели бы видеть более компромиссные фигуры на новых обсуждениях.
Уточняется, что речь идет о возможной встрече представителей Москвы и Киева в Ватикане этим летом. Хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг, что Россия согласилась на такой формат.
Ранее Лавров подтвердил новый раунд переговоров между Россией и Украиной, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полиция Гамбурга задержала 39-летнюю женщину по делу о нападении на вокзале
- МИД Украины анонсировал работу над встречей Зеленского и Путина
- Сенатор Карасин предсказал главе евродипломатии Каллас скорую отставку
- СМИ: США попросили Россию изменить состав делегации на переговорах с Украиной
- Жителя Петербурга осудили на 10 лет за поджог дверей здания ФСБ
- Женщину из Челябинской области арестовали за попытку заказать убийство дочери
- «Ахмат» не долетел до Петербурга перед матчем с «Зенитом»
- Автобренд Soueast опроверг слухи об уходе с российского рынка
- ВВС Польши попытались перехватить российский Су-24 над Балтикой
- Средства ПВО сбили два украинских дрона над Белгородской областью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru