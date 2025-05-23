СМИ: США попросили Россию изменить состав делегации на переговорах с Украиной

Отмечается, что американские официальные лица недовольны жесткой линией поведения помощника президента РФ Владимира Мединского. Они хотели бы видеть более компромиссные фигуры на новых обсуждениях.

Уточняется, что речь идет о возможной встрече представителей Москвы и Киева в Ватикане этим летом. Хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг, что Россия согласилась на такой формат.

Ранее Лавров подтвердил новый раунд переговоров между Россией и Украиной, напоминает НСН.

