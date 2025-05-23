Росприроднадзор подаст в суд на владельцев затонувших танкеров у Анапы

Росприроднадзор намерен направить иски в суд против компаний, владеющих танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувшими у побережья Анапы, после того как те не выплатили ущерб в добровольном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову.

По словам Радионовой, сроки, отведенные на погашение требований, истекают на этой неделе. Ведомство уже подготовило соответствующие судебные иски, и в ближайшие дни документы будут направлены в суд.