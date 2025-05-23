Росприроднадзор подаст в суд на владельцев затонувших танкеров у Анапы
Росприроднадзор намерен направить иски в суд против компаний, владеющих танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувшими у побережья Анапы, после того как те не выплатили ущерб в добровольном порядке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Светлану Радионову.
По словам Радионовой, сроки, отведенные на погашение требований, истекают на этой неделе. Ведомство уже подготовило соответствующие судебные иски, и в ближайшие дни документы будут направлены в суд.
В апреле Росприроднадзор предъявил компаниям требования о компенсации экологического ущерба на общую сумму почти 85 миллиардов рублей. Согласно оценке ведомства, на ООО «Кама Шиппинг», владельца «Волгонефти-212», приходится 49,46 миллиардов рублей, на ЗАО «Волгатранснефть», которому принадлежит «Волгонефть-239», — 35,5 миллиардов.
Авария произошла 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. Два танкера с мазутом на борту потерпели крушение, в результате чего в море попало около 4 тысяч тонн нефтепродуктов. Загрязнение охватило прибрежные районы Крыма и Краснодарского края, наиболее сильно пострадала зона у Анапы. Для ликвидации последствий власти ввели режим чрезвычайной ситуации, передает «Радиоточка НСН».
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